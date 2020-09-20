В домашнем матче восьмого тура чемпионата России по футболу «Арсенал» в Туле со счетом 3:2 победил в «Сочи». В составе хозяев поля мячи забили Сергей Ткачев (20′, 71′) и Эванс Кангва (45+3′), у гостей отличились Кристиан Нобоа (10′, с пенальти) и Миха Мевля (65′).

После этой встречи Нобоа упрочил лидерство в списке лучших бомбардиров текущего первенства страны, в его активе шесть голов.

Для «Сочи» это поражение стало первым в текущем сезоне чемпионата России. В предыдущих семи матчах команда четыре раза победила и трижды сыграла вничью.

«Сочи» (15) идет третьим в турнирной таблице, уступая два очка лидирующему «Зениту» (17) и одно очко ЦСКА (16), который в воскресенье победил в гостях «Уфу» (5) со счетом 1:0.