Кофе является изысканным и любимым многим напитком, у которого глубокий вкус и неповторимый аромат, легкая горчинка. Для создания более вкусного и ароматного напитка, в него добавляются разные добавки.

Ароматизатор кофе — специальный жидкий и сухой сбор, сделанный на кофейной смеси обжаренных зерен. Он пользуется популярностью в доме, в машине и производственных помещениях.

Разновидности

Есть несколько ароматизаторов:

натуральные,

искусственные.

Первые состоят из вкусоароматических добавок натурального происхождения. Вторые получают синтетическим путем. Цена на натуральные пищевые ароматизаторы высокая. Это делает применение таких веществ бессмысленным. Поэтому в стандартные ароматизаторы входят химические элементы на органическом синтезе природных компонентов.

Свойства ароматизатора

Характерный букет аромата от кофейных зерен получается при обжарке. При воздействии на зерна высокой температуры, сбор эфирных масел с полисахаридами и аминокислотами превращается в единый запах. Благодаря этим превращениям ароматизатор получает конечный вкус. При создании аромата участвуют примерно 80 веществ. Конечный запах получается от соотношения главных компонентов.

Отличается ароматизатор кофе от обычного освежителя тем, что пищевая эссенция, находящаяся в аромате, способна влиять на общее настроение человека.

Технология ароматизации

Сегодня, чтобы сделать ароматизатор кофе, применяются современные технологии и натуральные вещества. Сырье поддается глубокой переработки. Для получения стандартизированного концентрата освобождаются «балластные» вещества, в том числе летучие элементы. Произведенный концентрат переливается по колбам или засушивается (в случае с сухим ароматизатором). Жидкие ароматизаторы можно использовать как освежители воздуха. Сухие ароматизаторы можно применять в пищевой промышленности, например, чтобы производить концентраты, полуфабрикаты, напитки и разные кондитерские изделия.

К качеству произведенного аромата предъявляются жесткие требования, исключающие риск подделки и брака. Поэтому произведенные ароматизаторы отличаются насыщенностью, стойкостью и долговечностью.

Советы по хранению

После вскрытия упаковки, ароматизатор кофе следует хранить в укрытом, не влажном и не освещенном солнцем месте. Обязательно в плотной темной таре, во избежание насыщения ароматизатора посторонними веществами.