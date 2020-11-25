Министерство обороны России масштабно закупает новые дезинфекционные аэрозольные комплексы (КДА). Об этом сообщают «Известия».

КДА, как сообщал «Рамблер», выполнены на шасси КамАЗ-53501 и предназначены для обеззараживания зданий, техники и личного состава посредством крана-манипулятора и съемных ручных распылителей. Недавно завершились их испытания.

Сегодня собеседники в Минобороны рассказали «Известиям» о старте в 2020 году масштабных закупок комплексов в войска радиационной, химической и биологической защиты, а также о том, что их уже применяют на некоторых аэродромах военного ведомства для обработки прибывающих из-за рубежа людей и грузов.

До конца 2021-го в отдельные бригады и полки войск РХБЗ нескольких округов, в том числе Южного, поступят полные комплекты оборудования КДА. Предполагается их активное использование не только в военных, но и в гражданских целях по запросам властей.

Военный эксперт Виктор Мураховский рассказал, что дезинфекционные аэрозольные комплексы применяют достаточно давно, изначально они были предназначены для дегазации, дезактивации и дезинфекции людей, оборудования, техники и зданий, а использовались на объектах, где было применено химическое или бактериологическое оружие, и при заражении ядовитыми веществами во время техногенных аварий.