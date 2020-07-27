Израильские военные сообщили об «инциденте» на границе с Ливаном, жителей просят оставаться дома.

«Некоторое время назад было получено сообщение об инциденте в сфере безопасности в районе горы Дов», — сообщила армейская пресс-служба.

Армия призвала жителей с израильской стороны оставаться дома, деятельность на открытой местности, в том числе сельскохозяйственные работы и туризм, запрещены.

Как пишет издание «Едиот Ахронот», в районе слышны взрывы, а также «звуки активного движения летательных средств».