

Испанская армия ожидает еще две вспышки нового коронавируса, согласно внутреннему отчету, опубликованному Associated Press.

В военном докладе предсказывается «еще две волны эпидемии», и что Испании потребуется «от года до полутора лет, чтобы вернуться к нормальной жизни».

Документ был опубликован испанской газетой ABC в пятницу, а позже подтвержден как подлинный.

«Осенью или зимой будет вторая волна коронавируса COVID-19», — говорится в военном отчете.

Он будет менее серьезным, чем первоначальная вспышка, из-за более высокого иммунитета среди населения и лучших препаратов. «Возможная третья волна будет значительно ослаблена» в следующем году, если будет доступна вакцина.

Доклад был подготовлен армией в качестве собственного прогноза пандемии коронавируса, которым он может поделиться с гражданскими властями. Правительство Испании имеет собственных экспертов, которые принимают окончательные решения по политике здравоохранения, принимая во внимание мнение других учреждений и сторонних экспертов.

Вакцина как спасение

Премьер-министр Испании Педро Санчес предупредил, что он считает весьма вероятным, что коронавирус вернется, пока не будет разработана вакцина.

Медицинские работники в Испании проводят эпидемиологическое исследование, чтобы определить степень заражения, включая несколько тысяч человек, которые были больны простудой, но никогда не проходили тестирование в больнице. Считается, что тысячи людей были инфицированы, но не проявляли симптомов.

Испанская армия сыграла важную роль в борьбе с коронавирусом в условиях чрезвычайного положения, установленного в середине марта. Тысячи солдат и военных медиков были подключены к созданию полевых госпиталей, дезинфекции домов престарелых и транспортных узлов, перевозки пациентов между больницами.

При рассмотрении шагов по подготовке к предстоящим месяцам в военном отчете говорилось, что «чрезвычайно важно» разработать метод отслеживания контактов с использованием приложений для мобильных телефонов.

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