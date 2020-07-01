Ливийская национальная армия (ЛНА) маршала Халифы Хафтара удерживает силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии в 50 километрах от Сирта, заявил Mpravda.com официальный представитель ЛНА Ахмед аль-Мисмари.

По словам представителя ЛНА, частям Хафтара после отвода войск от Триполи и передислокации удалось отразить «массированные, крупные атаки ПНС на Сирт».

«Вооруженные силы смогли отразить это нападение и установили линию обороны на расстоянии от 50 до 90 километров от Сирта. Линия простирается от района Буйрат аль-Хассун до Вади-Джариф», — сказал аль-Мисмари.

Представитель ЛНА также сообщил, что войска ПНС в настоящий момент пытаются сконцентрировать свои силы для новой атаки на Сирт.

«(Президент Турции Тайип) Эрдоган хочет продолжать военные действия, пока он не возьмет под свой контроль весь регион «нефтяного полумесяца», и только после этого он пойдет на переговоры», — заявил аль-Мисмари.

В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны и поддерживается Турцией, и Ливийской национальной армией под командованием Халифы Хафтара, политическую поддержку которому оказывает Египет.

В Каире 6 июня состоялась встреча президента Египта с Хафтаром и главой заседающей на востоке Ливии Палаты представителей Акилой Салехом. По итогам встречи глава Египта объявил о «каирской инициативе», которая включает в себя прекращение огня на всей территории Ливии с 8 июня и условия политического урегулирования. Инициативу поддержали Россия, США и ряд арабских государств, включая Саудовскую Аравию и ОАЭ. Против выступили ПНС и Турция.

Уже более года армия Хафтара пытается отбить столицу Ливии. Обе стороны конфликта заявляют, что противники получают помощь оружием и живой силой извне. В последние недели силы ПНС сообщали о значительных успехах в битве за Триполи и заявили о намерении развить успех, установив контроль над городом Сирт и другими территориями к востоку от столицы.