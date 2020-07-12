Министр обороны Армении Давид Тоноян в беседе с личным представителем действующего председателя ОБСЕ завил, что войскам предписано сохранять сдержанность на границе с Азербайджаном, сообщила в понедельник пресс-секретарь армянского военного ведомства Шушан Степанян.

Ранее пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян сообщила, что министр иностранных дел Зограб Мнацаканян в координации с премьер-министром и министром обороны находится в постоянной связи с сопредседателями минской группы ОБСЕ и личным представителем действующего председателя ОБСЕ Анджеем Каспршиком, «представляя ситуацию на месте, а также опасность ее дальнейшего обострения».

"Тоноян поддерживает постоянную связь с Каспршиком… Во время беседы министр обороны проинформировал, что личному составу и командованию армянских армейских воинских соединений предписано пока сохранять сдержанность, а в случае провокаций противника на границах Армении — реагировать по мере необходимости, вплоть до занятия новых благоприятных позиций", — написала Степанян в Facebook.

В воскресенье боестолкновение произошло на границе Товузского района Азербайджана с Тавушской областью Армении. Минобороны Азербайджана заявило об обстреле его позиций со стороны армянских военных. По информации Баку, погибли трое азербайджанских военных, армянские военные тоже понесли потери. Минобороны Армении же заявило, что азербайджанские военные пытались при поддержке артиллерии захватить армянский опорный пункт. По данным Еревана, Азербайджан понес потери, а Армения — нет.

В пресс-службе минобороны Азербайджана в ночь на понедельник заявили Mpravda.com, что армянские военные обстреливают село на границе. В свою очередь пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян написала в Facebook, что обстрелы с различной интенсивностью ведутся с азербайджанской стороны, «все попытки противника нейтрализуются».