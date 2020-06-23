Врачи ереванского медцентра святого Григория Просветителя вылечили 99-летнего ветерана Великой Отечественной войны, у которого был выявлен коронавирус и диагностировано двустороннее воспаление легких, сообщила во вторник пресс-секретарь учреждения Цовинар Хачатрян.

«Ветеран Великой Отечественной войны, 99-летний Мехак Аветисян был выписан сегодня с выздоровлением из медицинского центра святого Григория Просветителя. Его госпитализировали с подтвержденным коронавирусом и двусторонней пневмонией», — написала Хачатрян в Facebook.

По ее словам, покидая больницу, ветеран поблагодарил врачей и пожелал, чтобы «Армения стала страной медицинского туризма».

В Армении для борьбы с распространением коронавируса объявлено чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июля. В стране, по данным на вторник, выявлены 21 006 случаев заражения, 10 144 пациента вылечились, 372 скончались.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,8 миллиона случаев заражения, свыше 465 тысяч человек скончались.