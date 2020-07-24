Национальный конфликт между гражданами Армении и Азербайджана, который произошел вечером 23 июля на юго-востоке Москвы, был в частности, спровоцирован провокационными сообщениями в интернете. Об этом «» рассказал представитель азербайджанской диаспоры. Тяжело пострадавших в ходе драк нет. Несколько человек доставлены в отделы полиции.

Как рассказал «» участник событий, армянин Эрик, вместе с братом — 34-летним Гагиком — около 23.00 он ехал на своей машине домой. Эрик трудится слесарем в автосервисе. На улице Люблинская перед супермаркетом дорогу автомобилю перегородила толпа (как позже выяснилось, это были азербайджанцы), вооруженных битами, ножами и арматурой. По примерным оценкам Эрика, их было человек 20-30.

— Конфликт на национальной почве. Мы ехали на машине с армянскими номерами. Они нас окружили, пришлось остановиться. Стали вытаскивать из машины и избивать, — рассказал Эрик.

Гагика ударили ножом в спину. Сбитый с ног ударом по голове Эрик, лежа на асфальте, нашел в себе силы вызвать «скорую помощь» и «полицию». Случайные прохожие предпочли не вмешиваться в драку. Медики госпитализировали пострадавших братьев. Гагик находится в 68-й больнице, самочувствие неважное. Кроме ножевого ранения, у него многочисленные гематомы на лице. Кстати, в эту больницу позже поступил земляк Эмик — у мужчины ножевое ранение правого бедра.

У Эрика сломана челюсть, болят ребра. Он, кстати, сидел в очереди на рентген 4 часа. В травмпункт, кроме Эрика, с его слов, пришли еще четыре человека, все армяне. Некоторых отпустили домой.

Машина мужчины — под списание, так как разбита в хлам. Ущерб примерно 2 млн рублей.

Среди граждан Азербайджана также есть пострадавшие. Так, 34-летний Руслан с огнестрельным ранением поясницы обращался за медпомощью. Он был госпитализирован в 36-ую больницу.

Полицейские задержали некоторых участников драки. Их доставили в ОМВД для разбирательств. Представитель азербайджанской диаспоры Шамиль Тагиев взывает все стороны к примирению.

Пока точной информацией о числе раненых мы не владеем. 13 человек задержанных — это и армяне, и азербайджанцы.

— С чего все началось?

— C провокационных сообщений в интернете. Якобы двое азербайджанцев были избиты. В ролике говорилось, что армяне начали охоту. В другом ролике, который активно прокручивался в сети, армяне якобы зашли в азербайджанский магазин, застрелили работника и ушли. Этот ролик, как мы выяснили, был снят не в России. Мы всем это объяснили, вроде бы все успокоились. Но тут я получил информацию о столкновениях в Люблине, а потом в Марьине. По видеороликам, которые мы позже видели, армяне вечером 23 июля собирались в Коммунарке. И ночью на своих машинах поехали на юго-восток.

— Ранее были подобные стычки?

— Мелкие были. Сегодня у меня запланированы несколько встреч с представителями диаспор. Осуждаем все эти провокации и призываем людей не поддаваться агрессии.