Пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян заявила о затишье на границе с Азербайджаном после сообщения об отражении атаки азербайджанских спецназовцев.

«По состоянию на 00.47 выстрелов нет «, — написала Степанян в Facebook.

Ранее она заявила, что во вторник в 21.30 мск азербайджанский спецназ предпринял атаку на опорный пункт «Бесстрашный» в Тавушской области Армении. По словам пресс-секретаря, подразделение армянских ВС «отразило атаку противника, нанеся ему значительные потери», с армянской стороны потерь нет.

Комментарием Минобороны Азербайджана Mpravda.com пока не располагает.

Боестолкновение на армяно-азербайджанской границе продолжается с 12 июля в сопредельных районах — Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная. В месте обстрелов находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес.

По информации Баку, погибли 12 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о гибели четырех военных, а также о ранении десяти военных и одного мирного жителя. Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и призвали стороны к диалогу. МИД РФ заявил о готовности выступить посредником для стабилизации обстановки в регионе.