В министерстве обороны Армении во вторник заявили, что азербайджанская сторона за ночь нарушила режим прекращения огня на границе с Арменией 17 раз, произведя 220 выстрелов из стрелкового оружия.

«На армяно-азербайджанской границе в ночь с 27 на 28 июля и сегодня утром сохранялось относительное спокойствие. Противник нарушил режим прекращения огня из различного стрелкового оружия 17 раз, произведя по армянским позициям 220 выстрелов», — написала во вторник в Facebook пресс-секретарь армянского минобороны Шушан Степанян.

По ее словам, в частности, были обстреляны армянские боевые посты, дислоцированные близ сел Чинари, Цхуни, Зангакатун, Чива.

Боестолкновение на армяно-азербайджанской границе продолжается с 12 июля в сопредельных районах — Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от Нагорного Карабаха. Позднее Минобороны Азербайджана заявляло, что обострение распространилось на линию соприкосновения в Карабахе — Агдамский, Ходжавендский, Физулинский, Джебраильский, Геранбойский, Тертерский районы. Минобороны Армении, в свою очередь, сообщает о перестрелках только на северном участке границы, в сотнях километров от Карабаха и у Нахичеванской АР. Ситуация в Карабахе по-прежнему остается относительно спокойной.

По информации Баку, в результате конфликта на границе погибли 12 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о гибели шести военных, а также о ранении девяти военных и одного мирного жителя. Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и призвали стороны к диалогу. МИД РФ заявил о готовности выступить посредником для стабилизации обстановки в регионе.