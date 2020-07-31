Министерство обороны Армении заявило, что азербайджанская сторона 14 раз за ночь нарушила режим прекращения огня на границе, произведя около 155 выстрелов из стрелкового оружия.

«На армяно-азербайджанской границе в ночь с 30 на 31 июля и сегодня утром сохранялось относительное спокойствие. Азербайджанская сторона нарушил режим прекращения огня из различного стрелкового оружия 14 раз, произведя по армянским позициям около 155 выстрелов», — написала в Facebook пресс-секретарь армянского минобороны Шушан Степанян.

По ее словам, были обстреляны армянские боевые посты, дислоцированные близ сел Айгедзор, Чинари, Айгепар, Неркин Кармирахбюр, Зангакатун, Елпин, Бардзруни.

Днем ранее Ереван сообщил о 15 нарушениях на границе за ночь.

Боестолкновение на армяно-азербайджанской границе продолжается с 12 июля в сопредельных районах — Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от Нагорного Карабаха. Позднее минобороны Азербайджана заявляло, что обострение распространилось на линию соприкосновения в Карабахе — Агдамский, Ходжавендский, Физулинский, Джебраильский, Геранбойский, Тертерский районы. Минобороны Армении, в свою очередь, сообщает о перестрелках только на северном участке границы, в сотнях километров от Карабаха и у Нахичеванской АР. Ситуация в Карабахе по-прежнему остается относительно спокойной.

По информации Баку, в результате конфликта на границе погибли 12 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о гибели шести военных, а также о ранении девяти военных и одного мирного жителя. Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и призвали стороны к диалогу. МИД РФ заявил о готовности выступить посредником для стабилизации обстановки в регионе.