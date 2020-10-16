Армения ввела запрет на ввоз товаров из Турции с января 2021 года сроком на шесть месяцев из-за того, что Анкара открыто поддерживает «террористические действия» Азербайджана в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление министерства экономики страны.

Соответствующее решение вступает в силу 31 декабря 2020 года.

В сообщении отмечается, что турецкие власти расшатывают стабильность в карабахском регионе. Кроме того, запрет на импорт турецких товаров позволит предотвратить проникновение различных угроз на территорию Армении.

«После вступления в силу данного решения дефицита продуктов в Армении не возникнет, поскольку он будет восполнен импортом из других стран и местным производством», — говорится в заявлении.

Известно, что в 2019 году из Турции в Армению были поставлены товары на сумму $268,1 млн