Постоянный представитель Армении при международных организациях в Вене Армен Папикян на встрече с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси рассказал об угрозах Азербайджана нанести удар по Армянской АЭС, сообщили в субботу в пресс-службе МИД республики.

Ранее глава пресс-службы минобороны Азербайджана полковник Вагиф Даргяхлы предупредил, что в «случае удара по Мингечевирскому водохранилищу азербайджанские вооруженные силы могут нанести ответный удар по Мецаморской АЭС, что обернется для Еревана трагедией».

Отмечается, что армянский дипломат рассказал о ситуации, сложившейся в результате боестолкновений на армяно-азербайджанской границе, и в этом контексте «крайне опасных угрозах и заявлениях официального Баку».

«Посол Папикян заявил о глубокой озабоченности армянской стороны по поводу угрозы минобороны Азербайджана нанести ракетный удар по Мецаморской АЭС, отметив, что это попирает все нормы международного гуманитарного права, является серьезнейшим вызовом безопасности и стабильности не только Армении, но всего региона», — говорится в сообщении, размещенном на сайте армянского МИД. Постпред Армении добавил также, что такие заявления являются «открытым проявлением государственного терроризма».

«Папикян выразил надежду, что МАГАТЭ в рамках своего мандата выскажет собственную позицию в связи с подобными безответственными и опасными заявлениями Азербайджана», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что стороны, выразив озабоченность происходящими процессами, заявили о важности обеспечения безопасности и надежности армянской АЭС и подчеркнули эффективность многолетнего сотрудничества между Арменией и МАГАТЭ.

Боестолкновение на армяно-азербайджанской границе продолжается с 12 июля в сопредельных районах — Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная. В месте обстрелов находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес.

По информации Баку, погибли 12 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о гибели четырех военных, а также о ранении десяти военных и одного мирного жителя. Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и призвали стороны к диалогу. МИД РФ заявил о готовности выступить посредником для стабилизации обстановки в регионе.