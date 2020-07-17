Пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян сообщила, что ситуация на армяно-азербайджанской границе в ночь на пятницу была относительно спокойной.

«Ночью сохранялось относительное спокойствие. Противник по всем направлениям границы применял только стрелковое оружие различного калибра. ВС Армении уверенно контролируют обстановку по всей протяженности границы», — написала Степанян в Facebook.

Боестолкновение на армяно-азербайджанской границе продолжается с 12 июля в сопредельных районах — Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная. В месте обстрелов находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес. По информации Баку, погибли 12 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о гибели четырех военных, а также о ранении десяти военных и одного мирного жителя. Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и призвали стороны к диалогу. МИД РФ заявил о готовности выступить посредником для стабилизации обстановки в регионе.