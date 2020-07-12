Минобороны Армении заявляет, что Азербайджан возобновил артиллерийский обстрел армянских позиций. В свою очередь минобороны Азербайджана заявляет, что армянские подразделения ведут обстрел азербайджанских позиций из минометов.

В воскресенье боестолкновение произошло на границе Азербайджана с Арменией. Минобороны Азербайджана заявило об обстреле его позиций со стороны армянских военных. По информации Баку, обе стороны понесли потери. Минобороны Армении же заявило, что азербайджанские военные пытались при поддержке артиллерии захватить армянский опорный пункт. По данным Еревана, Азербайджан понес потери, а Армения – нет.

«Азербайджанская сторона возобновила артиллерийский обстрел нашей той же позиции из 82-миллиметрового миномета и танка», — написала в Facebook пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян.

По данным азербайджанского военного ведомства, по их позициям ведется минометный огонь.

«В настоящий момент армянские подразделения в товузском направлении границы ведут обстрел азербайджанских позиций из минометов», — сообщил Mpravda.com глава пресс-службы Минобороны Азербайджана полковник Вагиф Даргяхлы.