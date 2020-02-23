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Арина Аверина стала сильнейшей гимнасткой России, выиграв чемпионат страны

22:13 23/02/2020

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Арина Аверина стала сильнейшей гимнасткой России. Она выиграла чемпионат страны в многоборье, передает «МИР 24». Арина Аверина выступила практически безошибочно со всеми четырьмя снарядами – лентой, булавами, мячом и обручем. А вот ее сестра Дина, она 13-кратная чемпионка мира, заняла только третье место. Чем очень расстроила главного тренера сборной России Ирину Винер. Причем речь идет не о результате. «У Дины случилась травма, и она, конечно, должны была быть снята. Мне ничего не было сказано на этот счет ни ей, ни теми врачами, которые были с ней рядом, ни теми тренерами, которые были с ней рядом, потому что у меня их было очень много, а там у каждого есть свой личный тренер. К сожалению, у нее так в спину вступило, что она даже не сможет, наверное, выйти на парад», – отметила Винер.

Травмой Дины Авериной воспользовалась Лала Крамаренко. 15-летняя гимнастка обошла именитую соперницу и стала второй. Для нее это первая медаль на взрослом уровне. На юниорском Крамаренко выиграла абсолютно все.



