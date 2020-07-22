Архиепископ Ситкинский и Аляскинский (Православная церковь в Америке) Дэвид Махаффи выступил против сноса в американском городе Ситка памятника Александру Баранову, правителю русских поселений в Северной Америке, указав, что такой шаг приведет лишь к «потере истории».

Совет Ситки 14 июля принял резолюцию о переносе памятника Баранову в музей из центра города. Посол России в США Анатолий Антонов после этого сообщил, что ряд российских городов — Архангельск, Иркутск, Магадан — готовы выкупить памятник и перевезти его к себе.

«Мне кажется, что снос статуи первого русского губернатора Аляски ничего не изменит, а также приведет к еще большей потере истории нашего государства. Не лучше ли было бы решить этот вопрос иначе? Мы часто забываем, как русские обращались с коренными жителями Аляски в сравнении с тем, как к ним после покупки Аляски в 1867 году обращались американские власти», — написал Махаффи в своей статье для аляскинского издания Anchorage Daily News.

«Русские называли этих людей (коренное население Аляски — ред.) «американцами», а не аборигенами. Они принесли им христианскую веру через русское православие. Для улучшения положения «американцев» они строили школы, больницы, храмы и общественные центры», — указал архиепископ, подчеркнув, что коренное население Аляски также защищалось законодательством Российской империи.

«Иными словами, они относились к этим «американцам» как к равным, а не как к рабам», — подчеркнул Махаффи.

При этом он отметил, что «идеальным» ни Баранов, ни кто-то либо из его преемников не являлся. Однако разница между правителями Русской Америки и теми, кто стремился сделать из коренного населения региона «настоящих» американцев, драматична, указал архиепископ. В этой связи он обратил внимание на то, что более «оскорбительным», чем памятник Баранову, коренному населению Аляски следовало бы счесть музей Шелдона Джексона, пресвитерианского священника, который стремился приобщить коренное население Америки к англоязычной культуре.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с предложением снести памятник Баранову, заявлял, что в России тоже был период сноса памятников, и он не был самым блистательным в истории страны.