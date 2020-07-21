До этого животное использовали только в упряжке.

Ученые из Казахстана и России пришли к выводу о том, когда человек стал ездить на лошади верхом, пишет портал «Российские древности».

Археологи изучили останки лошадей (кобылы и мерина), которые нашли в кургане Костанайской области Казахстана. Животных захоронили в ритуальных целях, в одной яме с хозяином. Лошади были уложены одна на другую.

Фото: russianold.ru

В момент смерти мерину было около 18-20 лет, кобыле – 16-18. Это были невысокие особи – всего около 136-144 см. В кургане были обнаружены нащечные ремни – детали уздечки, сделанные из кости. Это значит, что животные уже использовались в верховой езде.

С помощью радиоуглеродного анализа ученые получили время, когда жили эти животные – примерно 1890-1774 гг до н.э. В это время произошел переход от постоянного использования колесниц к езде на лошади верхом.