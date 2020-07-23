В Швейцарии археологи обнаружили редкую форму, которая использовалась для изготовления ювелирных украшений на христианскую тематику. Об этом сообщает местный портал Swissinfo.

Форма использовалась для изготовления до семи различных предметов, включая серьги и распятие. По словам специалистов из местной археологической службы, находка датируется IX-XI веками.

Раскопки проводились в кантоне Граубюнден на юго-востоке страны. По мнению археологов, на месте раскопок в Средневековье располагался ремесленный район.

Сообщается, что найденный предмет является чрезвычайно редким, в данном кантоне это первая находка такого рода. Ранее подобные формы на территории Швейцарии археологи находили лишь в Берне, Базеле и Винтертуре.