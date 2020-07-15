Расшифровка ДНК останков воина из скифского могильника Сарыг-Булун в Туве показала, что в нем похоронена девушка-«амазонка», воспитываемая в качестве воина. Об этом пишет пресс-служба МФТИ со ссылкой на Stratum plus.

Заведующий лабораторией исторической генетики МФТИ Харис Мустафин напомнил, что скифы являются древним кочевым народом, проживавшим от нижнего течения Дуная до современного Казахстана. Предполагается, что именно предки скифов приручили лошадей. Вокруг скифов ходит множество легенд, некоторые из них подтверждаются археологическими находками.

Так, древнегреческий историк Геродот писал, что среди скифских воинов были «амазонки», сражающиеся наравне с мужчинами.

Таким образом, российские палеогенетики нашли подтверждение этому рассказу. Останки «амазонки» были найдены еще в 1988 году. Ее погребальный курган датируется в VII в. до н. э., это эпоха расцвета скифских племен.

В кургане, где лежат останки нескольких воинов, была найдена колода, выдолбленная из целого куска дерева. В ней находилось тело девушки 12-14 лет с полным комплектом вооружения: чеканом, луком и колчаном со стрелами. Из-за условий, созданных колодой, тело частично мумифицировалось. В отличном состоянии сохранилась ее одежда воина.