Раскапывали один дом, а под ним оказался второй.

На востоке Исландии неподалеку от деревни Стёдварфьордюр археологи нашли, возможно, самое древнее поселение викингов, сообщает LiveScience.

Всего было обнаружено два дома, руины которых находились друг под другом. То есть на месте более раннего со временем построили новый дом.

Фото: Bjarni Einarsson

Первая постройка датировалась 874 годом — это время как раз-таки считается отправной точкой в заселении Исландии. При раскопках ученые нашли декоративные бусы, серебро и самые древние монеты, которые когда-либо находили на территории Исландии. Также на месте раскопок обнаружили кольца, гири и небольшие кусочки золота. Археологи считают, что в этом доме мог жить местный вождь.

Продолжая раскопки, исследователи обнаружили остатки еще одной постройки, которая находилась прямо под первым домом. Объект датировали 800 годом, то есть на несколько десятилетий раньше, чем, как принято считать, образовались поселения викингов. Археологи предположили, что эта постройка могла быть сезонным жильем или лагерем, который использовался только летом и осенью. Например, здесь могли охотиться на китов, ловить рыбу, отстреливать дичь, а потом продавать ее.

Оба найденных дома были примерно 75 м в длину и 6 м в ширину.