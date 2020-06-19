Аргентинские ученые просят разрешить им доступ к российским архивам для работы над историей отношений между латиноамериканской страной и советским правительством, сообщил Mpravda.com директор Центра по изучению славянского мира Национального университета Сан-Мартина, выпускник исторического факультета МГУ и специалист по социальной и политической истории России Клаудио Серхио Ингерфлом.

Ранее президент России Владимир Путин написал статью о Второй мировой войне. В статье, которая вышла в «Российской газете» и опубликована на сайте Кремля, президент, в частности, призвал государства активизировать процесс обнародования своих архивов и публикации ранее неизвестных документов о войне и предвоенном периоде. Он отметил, что Россия готова к широкому сотрудничеству и совместным исследовательским проектам с участием историков.

«Президент в своей статье два раза возвращается к теме архивов. У нас есть группа историков, которые давно хотят работать в российских архивах, чтобы поднять материалы об отношениях между Аргентиной и Советским Союзом, в основном между коммунистической партией Аргентины и советским правительством», — сказал Ингерфлом.

«У нас есть коллеги в Москве, которые занимаются этой темой, мы могли бы быстро организовать комиссию и работать в архивах», — добавил он