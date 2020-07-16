Аргентина не поддерживает контакты с временным правительством Боливии, сообщил журналистам министр иностранных дел страны Фелипе Сола.

«У нас нет отношений с временным правительством Боливии, мы его не признаем… Это был госпереворот. Мы должны дождаться (президентских) выборов (в Боливии) 6 сентября и будем уважать того, кто победит», — сказал он.

После того как оппозиция в Боливии во главе с Карлосом Месой заявила о массовых нарушениях на выборах 20 октября 2019 года, Эво Моралес под давлением военных ушел с поста президента и покинул страну. Вслед за ним ушло в отставку все высшее руководство Боливии, власть перешла оппозиционному вице-спикеру сената Жанин Аньес. Власти объявили о проведении новых президентских выборов. Моралесу запрещено участвовать в них в качестве кандидата, он находится в Аргентине, откуда руководит президентской кампанией «Движения к социализму».