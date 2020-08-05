Федерацией хоккея на траве России (ФХТР) продолжает руководить Николай Александров, который в настоящее время находится под домашним арестом и является фигурантом двух уголовных дел о растрате средств ОАО «Метрострой».

Как сообщили ТАСС в Олимпийском комитете России, состоявшиеся в феврале этого года выборы его преемника признаны нелегитимными, так как Александров «жив-здоров и в оставку не подавал».

«Февральские выборы в Федерации хоккея на траве России признаны нелегитимными, Александров продолжает оставаться руководителем этой общественной организации, — сообщили в ОКР. — Выборы были проведены с нарушением устава, поскольку действующий президент Александров жив-здоров и заявления о своей отставке не подавал. Срок его полномочий по уставу на момент проведения февральской конференции не истек».

В конце декабря прошлого года Александров, который являлся на тот момент главой «Метростроя», был арестован по подозрению в совершении экономических преступлений. Ему, в частности, вменяют заключение фиктивного договора на выполнение работ по строительству Фрунзенского радиуса Петербургского метрополитена.

В феврале в связи с арестом Александрова были проведены внеочередные выборы президента ФХТР, на которых победил помощник депутата Госдумы Михаила Бугеры Андрей Кананин.