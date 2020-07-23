Савеловский суд Москвы арестовал на два месяца экс-руководителя компании «Стройжилпром» Олега Мохнорылова и бывшего начальника центра государственного имущества жилищно-бытового центра ФСИН Сергея Вержевикина.

Они заключили контракт на поставку сетевого оборудования — коммутатора для подключения интернета и ИБП для бесперебойного питания — в размере 10 млн рублей. Оборудование было куплено по завышенной цене. Мохнорылов обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, а Вержевикин — в превышении должностных полномочий. Оба фигуранта дела не признают свою вину.

Адвокат Мохнорылова заявил, что он готов был внести залог, равный сумме ущерба, но суд отказал. Обоих отправили в СИЗО на два месяца — до 21 сентября. Защитники намерены обжаловать решение.