Дзержинский районный суд в Санкт-Петербурге арестовал Георгия Чернышева, которого обвиняют в подготовке теракта в городе.

Как 30 декабря сообщила объединенная пресс-служба городских судов, мужчина арестован до 29 февраля 2020 года. Заседание суда об избрании меры пресечения проходило в закрытом режиме, пишет «Интерфакс».

27 декабря в Санкт-Петербурге на основании ранее полученной от американских партнеров информации задержали подозреваемых в подготовке терактов. Одного из мужчин задержали в подъезде дома, второй был остановлен сотрудниками ФСБ на улице.

В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по ст. 30 («Приготовление к совершению преступления»), ст. 205 («Терроризм») и ст. 205.1 УК РФ («Участие в деятельности террористической организации»).

30 декабря президент России Владимир Путин в телефонном разговоре со своим американским коллегой Дональдом Трампом поблагодарил Соединенные Штаты за предоставленные сведения, благодаря которым удалось предотвратить атаки боевиков.