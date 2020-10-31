Осужденные из хозяйственного отряда, отбывать наказание в котором выразил желание Михаил Ефремов, выступили против работы с актером, пишет mk.ru.

Отмечается, что артисту придется трудиться разнорабочим, а это предполагает тяжелый физический труд. Другие заключенные боятся, что Ефремов не справится со своими новыми обязанностями, и часть его работы придется выполнять другим осужденным

«Актера Ефремова нам бы в отряд не особо желательно. Он ни по сантехнике, ни по электрике не сможет ничего сделать. У него нет профессии, которая бы тут пригодилась. Я, скажем, кузнец. А какую ему должность прикажите? У нас по штатному расписанию есть только одна подходящая вакансия — «разнорабочий». А знаете, как они загружены? Это будет мука для всех», — заявил в беседе с газетой работник хозотряда, заключенный Дмитрий.

ДТП с участием актера произошло в центре Москвы 8 июня. На своем Jeep Grand Cherokee актер пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в «Ладу». За ее рулем находился курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Позднее он умер от полученных травм в больнице.

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Ефремова приговорили к восьми годам лишения свободы, однако Мосгорсуд снизил срок до 7,5 года. Адвокаты планируют обжаловать приговор в кассации.