Тело пенсионера с многочисленными травмами и ушибами обнаружили на Рязанском проспекте в Москве. Судя по всему, мужчина погиб после стычки с арендатором жилья, передает РЕН ТВ.

Подозреваемый, предположительно, снимал у пенсионера квартиру. Молодой человек не смог вовремя внести арендную плату, поэтому между ним и владельцем жилья разгорелся конфликт.

В пылу ссоры мужчина схватил металлическую трубу и до смерти забил пенсионера. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Квартиросъемщик задержан.

Стоит отметить, что карантин больно ударил по российскому рынку съемного жилья. Из-за режима самоизоляции доходы квартиросъемщиков в городах упали, и собственники жилья вынуждены снижать ставки. По мнению экспертов, к июлю аренда может подешеветь еще на 10–20%.