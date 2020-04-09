Спрос на аренду загородных домов в России достиг рекордных показателей — в марте 2020 года он увеличился в среднем на 30–60% по сравнению с прошлым годом, что привело к росту цен: в среднем по стране они повысились на 32%. Об этом «Известиям» рассказали участники рынка недвижимости.

Причиной стала не только самоизоляция населения в связи с распространением коронавируса, но и отмененные отпуска. Многие воспринимают загородную недвижимость как альтернативу для отдыха.

«Люди поняли, что им не уехать за границу в отпуск, поэтому решили провести время на даче. Кроме того, за городом можно избежать скопления людей и, как следствие, заражения коронавирусом», — рассказал генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко.

Отмечается, что в Московской и Ленинградской областях спрос на аренду дач вырос на 80%. Директор управления компании «Метриум Премиум» Анна Раджабова сообщила, что спрос на элитную загородную недвижимость Подмосковья вырос на 70%.

Рост спроса спровоцировал и сложившийся информационный фон, считает руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов. Новости о том, что россияне массово переезжают за город, повысили интерес к аренде даже у тех, у кого в принципе не было таких планов, объяснил он.

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Удачная изоляция: аренда загородных домов в РФ подорожала на треть