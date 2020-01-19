Когда необходимо организовать и провести на самом высшем уровне прогулку по Днепру, рекомендуется воспользоваться арендой теплохода. Такое занятное путешествие, специально подготовленное для пассажиров, доставит не только комфорт, но и удовольствие.

Если не знаете, куда напрямую обратиться за консультацией по заказу аренды теплоходов, что предназначены для прогулок по Днепру, предлагается посетить сайт https://teplohodik.com.ua/ru/ships.html профильной компании, которая специализируется на этой услуги и готова предоставить качественный сервис в комплексе.

Почему заказывают аренду теплохода в Киеве?

Лучший способ провести выходные на свежем воздухе вблизи водоема или организовать запоминающийся корпоратив, другое мероприятие не в стандартной обстановке является аренда специально оборудованного теплохода.

Среди явных преимуществ предложенного сервиса стоит выделить:

возможность в Киеве оперативно арендовать теплоход до 25 человек, где есть компактные плавсредства, начиная вместимостью до 8 пассажиров и более, и могут пригодиться для проведения семейных торжеств, дней рождения;

в каталоге сайте представлена подборка теплоходов, что рассчитана на перевозку пассажиров до 50 человек – это отличный вариант для тех организаторов мероприятий, кто стремится провести увлекательную экскурсию по Днепру;

есть судна, где модели рассчитаны на перевозку до 100 человек – это идеальный выбор не только для проведения корпоративных мероприятий и свадеб, но и юбилеев, а также выпускных;

быстрый заказ на аренду теплохода, где могут комфортно разместиться до 150 и более пассажиров, можно заказать оперативно, помня, что среди выбора представлено судно «Роса Виктория» с вместимостью до 400 человек.

В зависимости от требований заказчика, каждый обратившийся клиент сможет заранее получить консультацию и выбрать оптимальный вариант без переплат по съему судна.

Почему предпочитают обращаться за арендой теплохода именно в эту компанию?

Предлагая самые выгодные условия для оформления заказа, компания «Теплоходик», рада всем помочь – не только киевлянам, но и гостям столицы. Комфортабельно организованный сервис с увлекательными прогулками по Днепру понравится не только взрослым, но и детворе.

Здесь любят заказывать аренду вместительного плавсредства как на вечеринки и банкеты, так и когда хочется ресторан организовать на небольшом судне, чтобы приятно удивить собравшуюся публику и насладиться красотой здешних мест.

Невысокие цены и услуги кейтеринга – выездного ресторана – все это привлекательно и позволит прекрасно отдохнуть, сделать красивые фото, впечатляющие видео на память.