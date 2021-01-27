Переменчивая погода чревата частыми осадками, которые приносят грязь в дом, из-за этого на постоянную уборку тратятся дополнительные время и силы. Помочь решить эту насущную проблему может аренда грязевых ковриков, в основе которых резина, такую услугу жителям Москвы и Московского региона предлагает компания «ЧИСТИМ ВСЁ». Благодаря своему составу такие коврики задерживают грязь (один ковёр может поглотить около 3 кг), уменьшают количество пыли и грязи на полу, необходимость проводить уборку становится более редкой. В отличие от обычных ковров, которые портятся уже спустя 3-4 месяца после покупки, внешний вид арендуемых ковров остаётся неизменно хорошим даже после обработки.

Особенности и преимущества работы компании «ЧИСТИМ ВСЁ»

Компания работает напрямую с заказчиками, весь спектр работ выполняет своими силами, без привлечения посредников. Клиенты оплачивают исключительно стирку и замена ковра, никаких дополнительных накруток. Широкий ассортимент ковров как для квартир, так и для офисов. Цена зависит от параметров ковра и периодичности замены: начальная стоимость составляет чуть более 100 рублей при замене раз в 2-3 недели, также имеются бонусы и скидки. Работники компании готовы приехать в любой день, включая выходной и праздничный, с 9 до 22 часов. Оформить заказ на аренду можно прямо на сайте компании. Всегда можно получить бесплатную консультацию компетентного специалиста по уходу за ковром. Предоставляется гарантия на оказываемые услуги, действует постоянный контроль качества в процессе обработки ковров.

Взятые после аренды ковры привозятся на фабрику, где подвергаются автоматизированной обработке, состоящей из следующих этапов: