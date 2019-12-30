Арбитражный суд Тюменской области признал Антипинский нефтеперерабатывающий завод (АНПЗ) банкротом, сообщает 30 декабря ТАСС.

«Признать несостоятельным банкротом АО «Антипинский нефтеперерабатывающий завод» и открыть в отношении него процедуру конкурсного производства сроком на шесть месяцев со дня принятия решения», — огласила вердикт судья.

НПЗ ранее обратился в суд с заявлением о признании себя банкротом. 3 сентября суд ввел процедуру наблюдения на предприятии. К делу присоединились кредиторы завода.

В тот же день сотрудникам АНПЗ выплатили зарплаты ко Дню нефтяника, несмотря на то, что счета предприятия заблокировали. Завод задолжал по кредитам несколько миллиардов рублей, против его бывшего владельца Дмитрия Мазурова возбуждено уголовное дело.