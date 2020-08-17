Российский футбольный союз (РФС) отстранил главного судью матча Российской Премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» — «Сочи» Василия Казарцева от работы на неопределенное время. Об этом сообщил генеральный секретарь РФС Александр Алаев.

«Судейский комитет завершил расследование в отношении судей матча «Спартак» — «Сочи» Василия Казарцева и Алексея Еськова. Арбитры успешно прошли проверку на полиграфе по итогам этой игры. Хочу поблагодарить их за сотрудничество. Несмотря на это, РФС принял решения отстранить Василия Казарцева от работы арбитром», — цитирует Алаева РИА «Новости».

В матче первого тура чемпионата России «Спартак» — «Сочи» (2:2) 9 августа Казарцев назначил два пенальти в ворота хозяев, один из которых позднее был признан ошибочным.

Действия видеоассистента Еськова также признали ошибочными: он должен был вмешаться в ситуацию и подсказать главному арбитру правильное решение.

Владелец «Спартака» Леонид Федун в свете последних судейских решений угрожал снять команду с чемпионата, однако потом передумал.

Руководство клуба также призвало пожизненно отстранить от работы Казарцева и Еськова. Обоим арбитрам в ходе разбирательств в РФС устроили многочасовую проверку на полиграфе (детекторе лжи).