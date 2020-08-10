Певица Диана Арбенина поддержала белорусов. Она опубликовала в Instagram фото, на котором держит белорусский флаг.

View this post on Instagram жыве, беларусь! ❤️#дианаарбенина #arbenina #родинамоябелоруссия A post shared by Diana Arbenina/Диана Арбенина (@_diana_arbenina) on Aug 10, 2020 at 1:33am PDT

Артистка написала в посте использующийся оппозицией лозунг «Жыве Беларусь» («Да здравствует Белоруссия»). Арбенина не указала, кого из белорусов поддерживает, из-за чего вызвала у некоторых подписчиков недоумение. «Это вы к чему конкретно? За оппозицию, против? Призываете к миру или поздравляете Лукашенко с победой? Обтекаемые слова, которые каждый может трактовать по-своему», — написала annmaysnz.

Еще одна пользовательница отметила, что «Диана вообще аполитична, она за мир и любовь». На это Арбенина написала: «Спасибо, что прояснили тем, кто еще не понял».

Некоторые комментаторы призвали певицу также «поддержать Хабаровск».

После завершения голосования на выборах президента Белоруссии, заключительный день которых состоялся 9 августа, в Минске и других городах страны начались массовые протесты. Согласно предварительным итогам, действующий глава Белоруссии Александр Лукашенко набирает 80,23 процента голосов, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — лишь 9,90 процентов. Граждане не верят в победу Лукашенко, который баллотируется на шестой срок и бессменно правит с 1994 года. В Минск в день голосования согнали военную технику на случай протестных демонстраций. После завершения голосования на выборах президента республики в Минске и других городах Белоруссии начались массовые протесты. Правозащитники сообщают об одном погибшем в столице при наезде автозака на несогласных.

В Хабаровске с 11 июля проходят акции протеста. Они начались после увольнения главы Хабаровского края Сергея Фургала в связи с утратой доверия, ему инкриминируется две статьи об убийстве. Местные жители требуют открытого суда над Фургалом, который подозревается в покушении на убийство предпринимателя Александра Смольского и заказе убийства двух бизнесменов — Евгения Зори и Олега Булатова.

46-летняя Диана Арбенина — лидер рок-группы «Ночные снайперы». Она родилась в городе Воложин, Минская область.