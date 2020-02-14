Экс-сенатор Рауф Арашуков и бывший министр Михаил Абызов стали сокамерниками в СИЗО «Лефортово». Об этом 14 февраля рассказала член ОНК Марина Литвинович.

«Арашуков жаловался, что его неоднократно перемещали из камеры в камеру, что ему абсолютно не нравилось. Теперь он находится в камере с Абызовым. Очень доволен и просит его там оставить и не перемещать», — приводит ее слова «РИА Новости».

Она предположила, что Арашукову и Абызову есть о чем поговорить. Литвинович добавила, что заключенные содержатся в двухместной камере с телевизором, холодильником, свежими фруктами и овощами.

Абызова арестовали в марте 2019 года по подозрению в хищении 4 млрд рублей у ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети». Против него возбудили дело по ч.ч. 2,3 ст. 210 УК РФ. Действия фигурантов квалифицированы и по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Создание и участие в преступном сообществе; мошенничество». Следствие считает, что в период с 2011 по 2014 год он создал преступное сообщество, с помощью которого украл деньги и вывел их за рубеж.

Сенатор от Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) Рауф Арашуков был задержан 30 января во время заседания Совета Федерации, а позднее арестован и помещен в СИЗО. Генпрокурор Юрий Чайка зачитал ему протокол о снятии с него неприкосновенности.

По данным следствия, Рауф Арашуков причастен к убийствам зампредседателя общественного молодежного движения «Адыгэ-Хасэ» КЧР Аслана Жукова и советника президента республики Фраля Шебзухова. В общей сложности Арашукову предъявлены обвинения по трем статьям УК РФ.