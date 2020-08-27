Бывший участник телепроекта «Дом-2» и нынешний возлюбленный Ирины Пинчук Арай Чобанян показал подписчикам своё новое приобретение – роскошный автомобиль «Шевроле Камаро», о котором давно мечтал. Кстати, у Ирины Пинчук такая же машина, только другого цвета. Ещё во время зарождения своих отношений они узнали, что имеют одни и те же желания и вкусы.



В микроблоге Арай призвал всех исполнять мечты, осуществлять свои желания и всегда двигаться вперёд. Молодой человек сказал, что эта машина была в его грёзах ещё с детства, а теперь он стал счастливым обладателям этого роскошного авто. Назвал Чобанян и стоимость машины – три миллиона рублей.



Этим летом Арай помог возлюбленной Ирине осуществить другую её заветную мечту – порадовать маму и поблагодарить её за всё, подарив ей новый «Лексус», который тоже стоит несколько миллионов рублей. Сейчас перед влюбленными поставлена новая цель – они мечтают построить для себя уютный роскошный загородный дом.