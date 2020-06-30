Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Ирина Пинчук после ухода с проекта стремительно развивала отношения со своим парнем Араем Чобаняном. Недавно девушка, обычно активно ведущая свой блог в соцсетях, пропала из сети. Позже Ира все-таки вышла на связь и объяснила, что впала в депрессию из-за разлуки со своим возлюбленным, поэтому и не могла себя заставить выходить в интернет.



Так, Пинчук не задержалась в ночном клубе, хотя Арай просил ее вернуться оттуда пораньше. В результате парень вспылил, разорвал их картины и стал вести себя агрессивно по отношению к ней.



Девушка заблокировала своего возлюбленного и перестала выходить на связь. Чобанян же признался, что хотел бы воссоединиться с Ирой, ведь они уже подумывали о создании семьи, но первым просить прощения у нее не будет. Парень надеется, что Пинчук первой пойдет на контакт, они встретятся и найдут общий язык.