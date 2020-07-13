У Арая Чобаняна и Ирины Пинчук пополнение «в семье». Бывший участник телепроекта решил исполнить мечту своей возлюбленной и подарил ей собаку. Этот подарок в прямом смысле слова растрогал девушку до слез.



Молодой человек рассказал о том, как три дня подряд наблюдал за своей девушкой, которая смотрела в сети видеоролики и картинки с маленькими собаками. Еще находясь в Волгограде, Арай принял решение по приезду в Москву в первую очередь заняться осуществлением мечты своей девушки. Отправив Ирину на маникюр, Чобанян поехал покупать пса.



Счастью Ирины по поводу такого пополнения не было предела, чем она незамедлительно поделилась со своими подписчиками в Инстаграм. Девушка от души поблагодарила возлюбленного за такой сюрприз и теперь занята нелегким, по ее мнению, делом выбора имени для новоиспеченного домашнего любимца. Пинчук дала слово, что «самый красивый и сладкий мишка на планете» будет жить исключительно в атмосфере безграничной любви.