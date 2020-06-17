Представители выходцев из Магриба и Чечни во французском Дижоне договорились больше не враждовать. Таким образом, они условились прекратить столкновения, которые происходили в этом городе несколько дней.

Как передает журнал Marianne, переговоры для обсуждения перемирия прошли в ночь на 17 июня в мечети в коммуне Кетиньи неподалеку от города. В ней приняли участие примерно 15 человек, включая отца первого пострадавшего в противостоянии — юноши, который был избит членами банды.

Как сказал представитель чеченской диаспоры, «потепление» наступило после того, как магрибская община признала вину агрессоров. Также она принесла извинения, которые были приняты другой стороной.

Беспорядки охватили Дижон на западе Франции после того, как несколько десятков человек с бейсбольными битами и арматурой разгромили местный кальян-бар. Таков был ответ на избиение наркоторговцем из Северной Африки чеченского юноши, за которого вступились земляки.

Несмотря на усилия сотрудников правоохранительных органов, ситуация в городе оказалась напряженной. Беспорядки продолжались четыре ночи.