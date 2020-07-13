Воюющая в Йемене арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией заявила об уничтожении шести начиненных взрывчаткой беспилотников и перехвате двух ракет, запущенных йеменскими повстанцами из движения «Ансар Алла» (хуситами) в сторону королевства, передает саудовское агентство SPA со ссылкой на заявление официального представителя коалиции Турки аль-Малики.

«Объединенные силы коалиции смогли перехватить и уничтожить две баллистические ракеты, запущенные террористами, повстанцами-хуситами… которые хотели поразить гражданских лиц и объекты гражданской инфраструктуры, а также шесть беспилотников, начиненных взрывчаткой, которые намеренно были запущены из (йеменской — ред.) Саны с целью нападения на граждан и гражданские объекты королевства», — говорится в заявлении представителя.

В Йемене больше пяти лет продолжаются военные действия между хуситами и сторонниками президента Абд Раббу Мансура Хади, которого поддерживает коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией. Однако проправительственным войскам за это время не удалось занять районы хуситов на севере Йемена, а также они потеряли позиции на юге, которые заняли сторонники выступающего за отделение Южного Йемена Переходного совета.