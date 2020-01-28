В рекламе некоторых российских аптек появилось упоминание нового коронавируса, вызвавшего вспышку пневмонии в Китае. Фотографии таких листовок были опубликованы пользователями в соцсетях.

На листовках и плакатах изображаются рисунки вирусов и упаковки различных препаратов, а также надписи «профилактика» и «лечение». Так, на прошлой неделе одна из аптек стала выпускать листовку с надписью «Долой китайский коронавирус». В качестве потенциальных средств профилактики и лечения покупателям были предложены конкретные БАДы и противовирусные средства.

Другая московская аптека призывает защитить себя от «от вирусов и бактерий». В этом случае авторы рекламы пошли еще дальше и перевели текст «защита от вируса» на китайский язык.

На данный момент ученые пока не изобрели вакцину от коронавируса. Лечение заразившихся пациентов направлено на облегчение тяжелых симптомов, пока организм борется с вирусом, и включает прием жаропонижающих и обезболивающих средств, а также вентиляцию легких при затруднении дыхания.

Ранее на брифинге в Давосе глава Коалиции по эпидемиологическим инновациям Ричард Хэтчетт заявил, что вакцина от коронавируса будет готова не раньше этого лета. 26 января СМИ сообщили, что Центр по профилактике и контролю заболеваний КНР уже приступил к исследованию и разработке вакцины против нового типа коронавируса.

Созданием вакцины занимаются и российские специалисты, на это также потребуется около полугода, включая все исследования, рассказал замдиректора Центра стратегического планирования Минздрава Герман Шипулин. По его словам, сама разработка вакцины это не слишком сложный процесс, однако он потребует вложения значительных средств.

Специалист считает, что разработка вакцины должна стать одной из «самых приоритетных тем» в работе Минздрава в ближайшие месяцы.

«Мы не знаем, как этот вирус поведет себя в нашей популяции, что он будет делать в России. Восприимчивость населения к нему зависит от генетики наших граждан. Но если вирус проникнет в РФ, начнет распространяться и будет высокая летальность, то эта вакцина станет спасением», — добавил представитель ведомства в беседе с «Известиями».

Кроме того, в Центре стратегического планирования уже разрабатывают экспресс-тест на выявление нового коронавируса. Он позволит фиксировать случаи заражения даже на стадии инкубационного периода, когда у пациента еще не проявляются симптомы в виде жара, головной боли и проблем с дыханием. Экспресс-тест будет готов в феврале.

26 января глава Государственного комитета по делам здравоохранения Китая Ма Сяовэй заявил, что коронавирус может передаваться и во время инкубационного периода. Кроме того, специалисты до сих пор не определили, каким путем передается заболевание.

«Исходя из наблюдений за распространением заболевания, можно отметить, что в основном оно распространяется воздушно-капельным путем, но наши знания о новом типе коронавируса все еще очень ограничены, источник инфекции еще не найден, механизмы распространения патогена и мутации вируса все еще неясны», — сказал он.

Ма Сяовэй добавил, что «перемещающиеся источники инфекции» значительно усложняют работу по профилактике и контролю распространения заболевания.

По состоянию на 27 января на территории России не было зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом: у более ста человек с признаками инфекционного заболевания, посещавших Китай, диагноз «коронавирус» не подтверждался. Об этом сообщила главный санитарный врач РФ Анна Попова.

О вспышке неизвестной пневмонии китайские власти сообщили 31 декабря 2019 года. Город Ухань, где начал распространяться коронавирус, и еще несколько городов сейчас закрыты на карантин. Председатель КНР Си Цзиньпин назвал ситуацию сложной и заявил об ускоренных темпах распространения болезни.

Согласно последним данным, общее число заболевших коронавирусом в Китае составляет 2835 человек, умерших — 81 человек. Как правило, от коронавируса умирают пожилые ослабленные пациенты. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Камбодже и Малайзии.

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