Аптека Mohren Apotheke в Вене приняла решение сменить название, признав, что слово Mohren, являющееся устаревшим немецким термином для обозначения темнокожих рабов, для многих людей является дискриминационным и оскорбительным.

В заявлении на сайте аптеки говорится, что в Средние века медицина в Европе не была развита, и эффективные лекарственные средства поставляли из Африки и стран Востока. В связи с этим в знак признательности в названиях многих аптек фигурировали такие слова, как Mohren. Данное слово в Средневековье употреблялось применительно к людям с темным оттенком кожи.

«Мы хотим сохранить память об этих целителях и их целительском искусстве и тем самым напомнить, что лечебное искусство существовало не только в европейских монастырях. Но мы осознаем, что для многих людей данный термин является дискриминационным и оскорбительным, и работаем над переоформлением», — подчеркивается в заявлении.

По сообщению издания Kronen Zeitung, с витрины аптеки в австрийской столице уже убрали изображение африканца, вместо него теперь можно увидеть текст, объясняющий, как возникло название Mohren Apotheke.

На прошлой неделе стало известно, что в центре Берлина неизвестные закрасили часть названия станции метро Моренштрассе и таблички с названием одноименной улицы, сопроводив это антифашистскими надписями и стикерами. На табличках было закрашено слово Mohren. По одной из версий, название улица получила из-за того, что на ней жили чернокожие, служившие принцу Пруссии, первому маркграфу Бранденбург-Шведтскому Филиппу Вильгельму.

По городам США, а затем и по ряду стран мира прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. Он погиб в результате задержания полицейскими, когда один из них навалился ему коленом на шею. Трагический инцидент привел также к пересмотру в ряде стран отношения к историческому наследию: сносятся памятники, переименовываются места и улицы, названия которых связывают с расовыми стереотипами.