Как я стала провизором. Где работала, училась… . Ставьте ❤️, а в сториз вас ждёт обзор на очередной дорогущий фуфломицин, который возможно назначали вам. . Я училась в Таганроге, в школе с фарм уклоном. Потому, большого выбора у меня не было: куда поступать. Мне в те годы было просто напросто ПОФИГ!) Мама настояла, я сильно не сопротивлялась. Что такое школа с фарм уклоном? У нас был уклон на химию и биологию. К нам с 9 класса приезжали несколько раз в год преподаватели из ещё Пятигорской Фарм Академии (сейчас это Медико фармацевтический институт) Проводили нам контрольные, давали новые знания. Эти приезды стоили денег. Папа не очень охотно помогал, говоря: «да зачем это надо, это лишняя трата денег🤷‍♀️» Мама работала. Я подрабатывала, разнося после школы по городу каталоги орифлейм, и собирая заказы. . Полученных знаний мне легко хватило, чтоб легко сдать ЕГЭ, поступить в фарм академию, И переехать в другой город. «Хочешь жить- умей вертеться» Это было моим девизом. Тк спонсоров моей учёбы не было, мне приходилось параллельно подрабатывать. Ибо, на 1000₽ в месяц мне не понравилось жить- было и такое (хоть у меня и был холодильник загруженный мясом- эти деньги ни о чем) . С 3 курса я нашла подработку в аптеку. Бесплатную😂 Ну, мне позволяли работать в аптеке (принимать товары, разносить их по полкам, и даже продавать). А за это я получала ОПЫТ- и все) Параллельно я ещё работала промоутером (чтоб заработать копейку) До 4 курса я просто так ходила в аптеки (мне все обещали и обещали, что скоро начнут платить, но все никак🤷‍♀️) Вот в это время параллельно изучав фармакологию я удивлялась: почему мы прошли тему, а в аптеке все не так😂 ❓Которые препараты изучаем- их нет. ❓Которые не изучаем- есть (я просто тогда даже не догадывалась о существовании фуфликов) . На 5 курсе, в январе- одногрупник просуетил мне работу за деньги. Аптека только открывалась, и я ознакомилась со всеми шагами. Я должна была работать помощником провизоров (набрали 2 девушек с опытом) Мы подготовили аптеку к открытию, но за день до открытия, одна из них- «слилась» И я упросила хозяйку аптеки работать одной в смену. ПРОДОЛЖЕНИЕ В ГАЛЕРЕЕ➡️➡️