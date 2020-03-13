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Стоимость платного упоминания препарата на странице девушки повысилась в два раза.

Екатерина Диденко, которая ведет в Instagram блог в стиле «аптечного Ревизорро», после смерти своего мужа подняла цены за рекламу. Как сообщает StarHit, раньше за «сториз» ее клиенты платили 45-60 тысяч рублей, а теперь девушка просит 110 тысяч.

View this post on Instagram Как я стала провизором. Где работала, училась… . Ставьте ❤️, а в сториз вас ждёт обзор на очередной дорогущий фуфломицин, который возможно назначали вам. . Я училась в Таганроге, в школе с фарм уклоном. Потому, большого выбора у меня не было: куда поступать. Мне в те годы было просто напросто ПОФИГ!) Мама настояла, я сильно не сопротивлялась. Что такое школа с фарм уклоном? У нас был уклон на химию и биологию. К нам с 9 класса приезжали несколько раз в год преподаватели из ещё Пятигорской Фарм Академии (сейчас это Медико фармацевтический институт) Проводили нам контрольные, давали новые знания. Эти приезды стоили денег. Папа не очень охотно помогал, говоря: «да зачем это надо, это лишняя трата денег🤷‍♀️» Мама работала. Я подрабатывала, разнося после школы по городу каталоги орифлейм, и собирая заказы. . Полученных знаний мне легко хватило, чтоб легко сдать ЕГЭ, поступить в фарм академию, И переехать в другой город. «Хочешь жить- умей вертеться» Это было моим девизом. Тк спонсоров моей учёбы не было, мне приходилось параллельно подрабатывать. Ибо, на 1000₽ в месяц мне не понравилось жить- было и такое (хоть у меня и был холодильник загруженный мясом- эти деньги ни о чем) . С 3 курса я нашла подработку в аптеку. Бесплатную😂 Ну, мне позволяли работать в аптеке (принимать товары, разносить их по полкам, и даже продавать). А за это я получала ОПЫТ- и все) Параллельно я ещё работала промоутером (чтоб заработать копейку) До 4 курса я просто так ходила в аптеки (мне все обещали и обещали, что скоро начнут платить, но все никак🤷‍♀️) Вот в это время параллельно изучав фармакологию я удивлялась: почему мы прошли тему, а в аптеке все не так😂 ❓Которые препараты изучаем- их нет. ❓Которые не изучаем- есть (я просто тогда даже не догадывалась о существовании фуфликов) . На 5 курсе, в январе- одногрупник просуетил мне работу за деньги. Аптека только открывалась, и я ознакомилась со всеми шагами. Я должна была работать помощником провизоров (набрали 2 девушек с опытом) Мы подготовили аптеку к открытию, но за день до открытия, одна из них- «слилась» И я упросила хозяйку аптеки работать одной в смену. ПРОДОЛЖЕНИЕ В ГАЛЕРЕЕ➡️➡️ A post shared by Я Катя, аптечный РЕВИЗОРРО (@didenko.katerina) on Jan 15, 2020 at 5:01am PST

Напомним, москвичка создала и раскрутила свою страницу, как гид по полезным и не очень лекарствам. Создавать интересный контент ей помогали муж Валентин и двое замечательных деток. Но 29 февраля в семье блогера произошла трагедия: вместе с близкими и друзьями девушка отмечала день рождения, когда ее супруг выбросил в бассейн 25 килограммов сухого льда и предложил гостям искупаться там. В результате погибли трое человек, в том числе и сам Валентин, еще несколько получили серьезное отравление.

Но вместо жалости Екатерина получила от общества осуждение, так как сразу после этих жутких событий начала делиться с подписчиками своими эмоциями и тяготами. В добавок к этому она за деньги посетила ток-шоу и рассказала о произошедшем. На блог Диденко сразу же подписалось несколько сотен тысяч человек. Больше аудитория — выше расценки.

Многие обвинили девушку в том, что она пиарится и зарабатывает на трагедии. Однако сама «аптечный ревизорро» уверяет, что делает это ради детей, которые потеряли главного кормильца.

А как вы считаете, правильно ли поступает Екатерина?

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