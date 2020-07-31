С собой надо брать только те средства, которые могут понадобиться экстренно или если не будет возможности быстро добраться до аптеки:

• препараты, которые принимаете регулярно, лучше брать с запасом;

• жаропонижающие и обезболивающие средства — ибупрофен или парацетамол;

• антигистаминные препараты — от аллергии. Лекарство надо брать, даже если нет аллергии: в новых условиях она может проявиться. Лучше выбрать средства второго поколения — они не вызывают сонливость;

• санитайзеры, где содержится 60% этилового спирта, чтобы протирать руки перед едой или после посещения общественных мест;

• антисептики для промывания ран — хлоргексидин, перекись водорода и антибактериальная мазь, которую можно сразу использовать при царапинах или ожогах;

• средства от диареи — лоперамид и препараты для восстановления в организме водно-электролитного баланса, которые предотвратят обезвоживание, например регидрон;

• антацидные средства — если бывает изжога или боли в животе;

• сосудосуживающие средства от насморка — спрей или капли для носа, например оксиметазолин, фенилэфрин. Пользоваться можно не больше трех дней.

Если нет эффекта, лучше обратиться к врачу;

• гидрокортизоновая мазь или гидрокортизоновый крем — при укусах насекомых;

• средства от укачивания — если укачивает в транспорте. Можно положить с собой безрецептурное лекарство — дименгидринат.

Что еще положить кроме лекарств

Дополнительно в аптечку можно положить:

• солнцезащитный крем широкого спектра с защитой от UVB с SPF 30 и защитой от UVA-лучей;

• репелленты — средства от комаров и клещей на основе диэтилтолуамида или пикаридина;

• электронный термометр, пластыри, стерильные бинты, ножницы, пинцет — чтобы вытаскивать занозы и клеща из кожи.

Если путешествуете с ребенком

Для ребенка в аптечку можно положить препараты в формах, которые созданы специально для детей, например ибупрофен или парацетамол в виде сиропа или свечей.