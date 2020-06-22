Компания Apple анонсировала новую версию операционной системы — iOS 14.

Как заявили представители корпорации в ходе всемирной конференции для разработчиков WWDC 2020, в новой ОС появится возможность размещать на экране виджеты с регулируемым размером. Также будет введена библиотека приложений для группировки их в списки. Видео можно будет воспроизводить в фоновом режиме и регулировать его размер на экране при одновременной работе других приложений, пишет «Коммерсант».

Голосовой помощник Siri в новой ОС будет занимать пространство снизу экрана, Apple Translate сможет производить синхронный перевод, в том числе русского языка, функция CarKey позволит открывать автомобиль, ключом можно будет делиться в iMessenge. Apple Maps дополнится функцией рекомендаций и гидов, появится поддержка данных о велодорожках с учетом трафика и препятствий.