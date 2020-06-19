Исследование реальной клинической практики из журнала Annals of Internal Medicine с оценкой как профиля эффективности, так безопасности

Исследователи из Brigham and Women's Hospital (Бостон, США) изучили данные около 80 тыс. пациентов с НФП в базе национальной страховой компании Optum Clinformatics (“Optum”), впервые начавших принимать апиксабан или ривароксабан в период с 28 декабря 2012 по 1 января 2019 гг. Средний возраст участников исследования составлял 69 лет, 40% из них – женщины, средний период наблюдения в группе апиксабана составил 288 дней, ривароксабана — 291 день. Эффективность препаратов оценивали по частоте возникновения ишемического инсульта и системной эмболии, а для сравнения профиля безопасности использовали данные о внутричерепных и желудочно-кишечных кровотечениях. Для сопоставления когорт пациентов был использован метод псевдорандомизации.

Частота случаев ишемического инсульта или системной эмболии составила 6,6 случая на 1000 пациенто-лет в группе пациентов, получавших апиксабан по сравнению с 8 на 1000 пациенто-лет в группе ривароксабана (отношение рисков [ОР] 0,82, 95% ДИ 0.68-0.98). Желудочно-кишечные и внутричерепные кровотечения также отмечались реже у пациентов, принимавших апиксабан: 12,9 случая на 1000 пациенто-лет против 21,9 случая в группе ривароксабана (ОР 0,58, 95% ДИ 0.52-0.66).

Авторы в своей публикации указывают, что результаты данного исследования соответствуют выводам рандомизированных контролируемых исследований, показавших, что апиксабан был безопаснее ривароксабана. Из 21 мета-анализов, в 16 был показан более низкий уровень больших кровотечений при применении апиксабана по сравнению с ривароксабаном. Относительное снижение частоты кровотечений составило около 30%, что также соответствует результатам текущего исследования.

Фибрилляция предсердий (ФП) является наиболее распространенной аритмией в клинической практике и вызывает примерно треть всех госпитализаций по поводу нарушений ритма сердца . Частота встречаемости её в общей популяции составляет 1–2%, и, по прогнозам ученых, увеличится в ближайшие 50 лет . Многочисленные клинические исследования убедительно подтвердили эффективность антитромботической терапии, преимущественно антикоагулянтами, у больных с ФП.

Было продемонстрировано превосходство апиксабана над ривароксабаном по эффективности и безопасности:

Превосходство апиксабана над ривароксабаном по эффективности и безопасности было продемонстрировано и у пациентов старше 70 лет:

Эликвис® (апиксабан) – пероральный селективный ингибитор Ха фактора свертывания крови, применяемый в том числе для профилактики инсульта и системной тромбоэмболии у взрослых пациентов с НФП, а также для лечения тромбоза глубоких вен, тромбоэмболии легочной артерии и профилактики их рецидивов. Препарат доступен в дозах 2,5 мг и 5 мг. Эффективность и безопасность апиксабана подтверждена в крупных международных рандомизированных клинических исследованиях (ADVANCE-1,2,3, AMPLIFY, AMPLIFY-EXT, ARISTOTLE, AVERROES, AUGUSTUS), в которых приняли участие десятки тысяч пациентов. Результаты этих испытаний позволили зарегистрировать препарат во многих странах.

Прямых рандомизированных клинических исследований ПОАК между собой не проводилось; непрямое сравнение может быть некорректным.