Аня Левченко поделилась с подписчиками, что стала плохо себя чувствовать. Девушку последние несколько дней мучает сильная тошнота, а также проблемы с дыханием. Сейчас Левченко находится на седьмой недели беременности. Всего через три недели у них с Валерием Блюменкранцем состоится бракосочетание, но из-за плохого самочувствия она не может в полной мере наслаждаться процессом подготовки к торжеству. Девушку начал мучать сильный токсикоз, слабость и переменчивое настроение.



В своём блоге девушка рассказала, что недавно просто не могла нормально дышать. Помогали Ане червячки – кислые конфеты. Девушка спросила у фолловеров, чем они спасались или спасаются в такой непростой, но волнительный период.



Паре пока неизвестен пол будущего младенца, но уже вовсю молодые спорят над именем, которое выберут. Валера считает, что Аня подарит ему наследника, так как он понял это по некоторым народным приметам. Блюменкранц хотел бы назвать ребёнка Феликсом, но Ане больше нравятся другие необычные имена.