Посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что некоторые застрявшие из-за пандемии коронавируса в США российские школьники вылетят из Нью-Йорка в Москву уже во вторник, 28 апреля. Об этом сообщается в Facebook дипведомства.

При этом российский дипломат указал на трудности формирования рейса.

«Мы сделали акцент на гуманитарном характере списка пассажиров, в число которых входят пожилые люди, находящиеся на реабилитации после операции, и, разумеется, наши школьники, которые оказались здесь в рамках неких учебных программ», — сообщил Антонов.

По его словам, российских школьников собирали из 15 штатов, большинству их них предстоит сделать несколько пересадок по пути домой. В то же время посол подчеркнул, что сотрудники диппредставительства регулярно контактируют с родителями детей.

Кроме того, российский дипломат рассказал, что посольству еще предстоит выяснить точное количество «застрявших здесь школьников, их имён и контактов».

23 апреля российские дипломаты смогли найти 42 школьника из России, застрявших в США, из которых восемь уже вернулись на родину. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, 34 старшеклассника остаются в США и разбросаны по всей стране, многие из них хотят быстрее вернуться домой.

Позже посол США в Москве Джон Салливан сообщил о передаче российским коллегам информации о компаниях, спонсирующих обучение по обмену с российскими школьниками.