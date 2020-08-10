Испанский актер Антонио Бандерас сообщил, что заразился коронавирусом и находится на карантине.

«Хочу сегодня, 10 августа, сообщить публично, что вынужден отмечать мое 60-летие, находясь на карантине, поскольку получил положительный тест на болезнь COVID-19 из-за коронавируса», — написал Бандерас в Facebook.

Он добавил, что чувствует себя «относительно хорошо», лишь «немного более уставшим, чем обычно». Бандерас надеется, что сможет «поправиться как можно быстрее, следуя медицинским указаниям».

По словам актера, он собирается воспользоваться этой паузой, чтобы «читать, писать, отдыхать и строить планы, чтобы начать наполнять смыслом» только что отмеченные 60 лет.

Бандерас – один из самых известных актеров Испании, он неоднократно удостаивался различных наград в области кинематографии, в том числе призов Каннского кинофестиваля и премии «Гойя».

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф